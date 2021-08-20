Вашингтон, 20 августа, 2021, 14:48 — ИА Регнум. Австралийский композитор Мик Гордон признался, что уже несколько лет хочет переделать саундтрек к видеоигре Doom Eternal. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter 20 августа.

Постер компьютерной игры DOOM Eternal

https://twitter.com/Mick_Gordon/status/1428471316684828672

По словам Гордона, он неоднократно просил разработчиков и издателей Doom Eternal о такой возможности, но они всегда отвечали отказом. «Что мне делать?», — спрашивает подписчиков композитор.

Напомним, что Мик Гордон — это известный композитор, пишущий музыку преимущественно для видеоигр. Его самой популярной и высоко оценённой работой является саундтрек к игре Doom 2016 года.