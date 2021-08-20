Йошкар-Ола, 20 августа, 2021, 14:48 — ИА Регнум. В Медведевском районе Марий Эл из-за лесного пожара объявлен режим ЧС (чрезвычайной ситуации). Об этом сообщается в официальной группе района в социальной сети.

Vk.com/minprirodyrme Лесной пожар

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Утром из поселка Медведево на борьбу с огнем были отправлены автобусы с добровольцами. Сбор волонтеров для участия в ликвидации пожара был объявлен среди предприятий и организаций, сельских и городских поселений, а также жителей района и республики.

Как сообщало ИА REGNUM, возгорание произошло еще 18 августа и контролировалось подразделением Лесоохраны, 19 августа ситуация ухудшилась, была проведена эвакуация населения поселка Сосновый бор — около 300 человек и 168 человек проживающих и персонал санатория «Сосновый бор».

К утру 20 августа общая площадь горения достигла около 2 тыс. кв. метров, эвакуированы жители поселка Студенка — 26 человек, а также отдыхающие и персонал санаториев «Кооператор», «Южный», «Шап», а также жители поселка Шап — 634 человека, включая 423 ребёнка.

К тушению пожара привлечены два вертолета от МЧС и Минобороны России, а также около 200 волонтеров из Йошкар-Олы и Медведево. Работает группировка сил и средств МЧС в составе 376 человек и 131 единица техники.

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