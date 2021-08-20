Ташкент, 20 августа, 2021, 14:47 — ИА Регнум. На территории Узбекистана с 1989 года, когда публиковали последние данные о составе населения, численность русских сократилась на 1 млн человек и составила 720,3 тыс. Об этом 20 августа сообщает пресс-служба Госкомстата Узбекистана.

ИА REGNUM Флаги России и Узбекистана

«Коренное население — узбеки — к 2021 году по сравнению с 1989 годом увеличилось более чем вдвое — с 14,14 млн человек до 29,2 млн человек», — говорится в обнародованном отчёте.

Кроме того, сообщается, что за рассматриваемый период в Узбекистане стало больше таджиков, каракалпаков, киргизов и туркмен.

Стоит отметить, что численность населения Узбекистана, согласно последним данным, составляет около 34 млн человек. Русские являются в республике одним крупнейший этнических меньшинств. В Узбекистане самая многочисленная русская община сред стран Средней Азии.