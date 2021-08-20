Вашингтон, 20 августа, 2021, 14:44 — ИА Регнум. Компания Hyundai USA представила Hyundai Elantra N 2022 модельного года для авторынка США. Об этом сообщается на сайте компании.

Hyundai Motor America Hyundai Elantra N 2022

Новый седан дополнит модельный ряд марки, в котором уже есть хэтчбек Veloster N и кроссовер Kona N.

Elantra N имеет 276-сильный четырёхцилиндровый двухлитровый мотор рабочим объёмом два литра. Водителю доступна функция ускорения N Grin Shift, которая кратковременно увеличивает производительность «движка» до 286 л. с.

На выбор покупателя предложены версии с двумя коробками передач. Первая версия — с восьмискоростной трансмиссией с двойным сцеплением, а вторая — с шестискоростной механической трансмиссией.

Внутри автомобиля есть спортивные сиденья, более продвинутый мультимедийный комплекс, а также эквалайзер N Sound, добавляющий искусственные шумы моторов гоночных машин Hyundai Motorsports TCR.

Ранее компания Hyundai представила новую версию модернизированного кроссовера Hyundai Santa Fe под названием XRT. Новинка выделяется 18-дюймовыми колёсными дисками из лёгкого сплава, практичной обивкой салона и чёрной радиаторной решёткой.

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