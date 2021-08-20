Киев, , 14:45 — REGNUM Правительство Украины начало формирование рабочей группы, целью которой будет нейтрализация угроз от газопровода «Северный поток — 2» (СП-2). Об этом сообщает 20 августа «РБК-Украина».

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Предварительно, в состав группы входят вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, министр юстиции Денис Малюська и министр энергетики Герман Галущенко.

Власти Украины планируют также создать коммуникационную платформу, которая будет разрабатывать меры по противодействию строительству, запуску и работе «Северного потока — 2».

Напомним, ранее глава «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко заявил, что страна не намерена менять стратегию на газовом рынке, и будет дальше оказывать сопротивление запуску «Северного потока — 2».

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