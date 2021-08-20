Стокгольм, 20 августа, 2021, 14:40 — ИА Регнум. Выходцы из Riot Games и Stunlock Studios основали новую игровую студию под названием Box Dragon. Об этом сообщило издание gamesindustry.biz.

Геймер

Офис новой студии располагается в Швеции. Сейчас разработчики трудятся над своей первой игрой — её события будут разворачиваться в постапокалиптическом мире.

Добавим, что издателем неназванного проекта выступит компания Coffee Stain. Она пообещала обеспечить студии полную поддержку в работе — от разработки до релиза.