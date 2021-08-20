Улан-Удэ, 20 августа, 2021, 14:37 — ИА Регнум. В Бурятии по состоянию на 1 августа 2021 года суммарная задолженность по зарплате превысила 25,9 млн рублей. За месяц показатель вырос более чем на 1%, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Бурятстата.

Selfcreation.ru Долги

Более половины долгов (55,3%) приходится на отрасль строительства, оставшиеся 44,7% — на транспорт.

«Просроченная задолженность уволенным из организаций в 2020 году и ранее составила 25 044 тыс. рублей или 96,7% от общего объема задолженности», — отметили в службе статистики.

Общая численность людей, так и не получивших заработанные ими деньги достигла 582 человека. В расчёте на одного работника задолженность составила 44,5 тыс. рублей, причём, среди транспортников — 120,6 тыс., строителей — менее 29,5 тыс. рублей.