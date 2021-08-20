Ростов-на-Дону, 20 августа, 2021, 14:37 — ИА Регнум. Педагогов Ростовской области в 2022 году ожидает подарок — оклады учителей вырастут на 50%. Такое заявление было сделано в ходе педагогического совета «Учить, воспитывать, побеждать вместе!», сообщили ИА REGNUM в пресс-службе донского губернатора.

Иван Шилов ИА REGNUM Букет для учителя

«С нового 2022 года должностные оклады донских педагогов вырастут на 50%. Надбавку станут получать и молодые учителя. Увеличится гарантированная часть зарплаты. Система начисления зарплаты станет более прозрачной и понятной», — сказал глава региона Василий Голубев.

В бюджете Ростовской области для повышения зарплат педагогическим работникам будут заложены дополнительные средства.

Напомним, что должностной оклад учителя без опыта при нагрузке 18 часов в неделю — 9 262 рубля, сообщала ранее учитель русского языка и литературы с трёхлетним стажем, работающая в одной из школ Ростова-на-Дону. По некоторым данным, средняя зарплата ростовского педагога в месяц составляет 21 260 рублей.