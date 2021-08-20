Москва, 20 августа, 2021, 14:37 — ИА Регнум. Визит Ангелы Меркель в Москву больше всего нужен ей самой, чем президенту России Владимиру Путину, заявил корреспонденту ИА REGNUM исполнительный директор Департамента рынка капиталов ИК «УНИВЕР Капитал» Артём Тузов.

Kremlin.ru Ангела Меркель и Владимир Путин

«Да, она больше не будет претендовать на пост канцлера, но её партия в сентябре будет бороться за места в Бундестаге, и от успеха на этих выборах будет зависеть, кто затем станет канцлером и на какую долю постов министров Меркель сможет претендовать.

В свете этого очень неплохо ещё раз продемонстрировать влиятельность Христианско-демократического союза Германии в европейской политике, хорошие отношения с Россией, подсветить мудрую энергетическую политику уходящей канцелярии, продавившей «Северный поток — 2» несмотря на американское давление.

Но и вопросы о ситуации с Украиной и Белоруссией, конечно, тоже будут подняты, чтобы лишний раз продемонстрировать важную роль Германии в борьбе за демократию.

О чем-то кардинальном и договариваться с «хромой уткой», конечно, смысла не имеет, но почему бы не оказать такую услугу старому надежному партнеру (всё-таки Меркель на своём посту более полутора десятков лет). В конце концов, даже после ухода с высшего поста она сохранит влияние.

Вряд ли, как опасаются некоторые политологи на Украине, речь идет о каком-то ультиматуме Киеву, который Меркель привезет от Путина. Не её это дело, да и гарантировать дальнейшую позицию Германии относительно газового транзита или минского процесса она сейчас не сможет.

Поездка к Зеленскому после Путина — это, скорее, возможность нейтрализовать критику со стороны тех политических сил, которые обвиняют Меркель в потакании Кремлю в вопросах противостояния с Украиной», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель 20 августа в Москве обсудят двустороннее сотрудничество.

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