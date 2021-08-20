Ярославль, 20 августа, 2021, 14:36 — ИА Регнум. Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов назвал недопустимым отставание от запланированных сроков благоустройства дворов и общественных территорий. Об этом сообщает правительство региона.

Yarregion.ru Совещание в правительстве Ярославской области

20 августа в правительстве состоялось заседание межведомственной комиссии по реализации проекта «Решаем вместе!». В этом году на проект выделено 1,6 млрд рублей — максимальная сумма за всё время существования проекта. В области запланировано 549 объектов благоустройства. Сейчас работы фактически завершены на 326 объектах — 59% от общего количества.

«Сейчас в ряде муниципальных районов возникли риски отставания от запланированных сроков. По 41 объекту не заключены договоры с подрядчиками. Это совершенно недопустимая ситуация», — заявил губернатор Дмитрий Миронов.

В лидерах по завершенным проектам — Некрасовский, Большесельский, Ярославский, Рыбинский и Гаврилов-Ямский районы. В отстающих — Переславль-Залесский, Мышкинский и Любимский районы.

Губернатор заявил о том, что главы районов несут персональную ответственность за реализацию проекта.