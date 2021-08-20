Пермь, 20 августа, 2021, 14:35 — ИА Регнум. В Перми суд приговорил 47-летнего мужчину к длительному сроку за покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере, сообщает пресс-служба УМВД по Пермскому краю.

delraycomputers webdesign Нет наркотикам

По данным полиции, пермяка задержали летом 2020 года. В автомобиле обнаружили примерно 4 кг запрещенных веществ и 800 тыс. рублей. Наркотики он планировал сбыть. Для этого мужчина назначил встречу с клиентом в кафе города, но сделка сорвалась из-за правоохранителей.

Как утверждал задержанный мужчина, его завербовали сотрудники ФСБ, и он участвовал в спецоперации по разоблачению коррумпированных полицейских, а наркотики он должен был реализовать сотрудникам наркоконтроля. В рамках расследования эту версию проверили, она не нашла подтверждения.

По словам полицейских, мужчина известен в определенных кругах. Его клиентами были проверенные годами люди, причем из обеспеченных семей. Ранее он был судим за убийство и крупное мошенничество.

Суд назначил мужчине наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием срока в колонии особого режима, а также оштрафовал 250 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу. Осужденный пермяк и его адвокат подали апелляцию.