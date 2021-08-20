Вашингтон, 20 августа, 2021, 14:34 — ИА Регнум. Обладатели консолей семейства Xbox временно получили бесплатный доступ к трём популярным видеоиграм. Об этом сообщалось на официальном сайте Xbox.

Xbox Series X

Геймеры смогут бесплатно поиграть в Hood: Outlaws and Legends (до 23 августа), I Am Bread (до 23 августа) иThe Elder Scrolls Online: Tamriel Unlimited (до 30 августа). Эта акция доступна подписчикам сервисов Xbox Live Goldи Xbox Game Pass Ultimate.

Напомним, что актуальной игровой консолью семейства Xbox является Xbox Series X (Xbox Series S). Она поступила в продажу в ноябре 2020 года.