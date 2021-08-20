Санкт-Петербург, 20 августа, 2021, 14:43 — ИА Регнум. Санкт-Петербургская избирательная комиссия 20 августа отправила на повторное рассмотрение в нижестоящую комиссию вопрос о регистрации певицы Татьяны Булановой, выдвинутой партией «Родина», в качестве кандидата на выборах Законодательного собрания Санкт-Петербурга.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Выступление Татьяны Булановой

Ранее Территориальная избирательная комиссия (ТИК) № 17 отказала в регистрации кандидатуры Татьяны Булановой на выборах по одномандатному округу № 7 из-за большой доли (18,4%) недостоверных подписей избирателей, собранных в поддержку выдвижения исполнительницы.

Как сообщает портал «Закс.Ру», на сегодняшнем заседании Горизбирком увидел нарушения со стороны ТИК в процедуре проверки документов Булановой и уведомления кандидата о снятии с выборов. В связи с этим комиссии придет провести повторную процедуру с соблюдением всех формальностей.

В то же время, считают в Горизбиркоме, у Булановой всё равно не хватит достоверных подписей для регистрации кандидатом.

Как отмечает источник, список партии «Родина» не допустили к выборам по общегородскому округу, а из кандидатов «Родины» по одномандатным округам регистрацию получили только два человека.