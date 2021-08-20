Абакан, 20 августа, 2021, 14:33 — ИА Регнум. Новый 2021−2022 учебный год в Хакасии планируют начать в традиционном очном формате, с 1 сентября. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском министерстве образования и науки.

Дарья Антонова ИА REGNUM 1 сентября

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В этом году в регионе за парты сядут около 75 тысяч школьников. В первый класс зачислено более 8 тысяч детей.

Как уточнила заместитель министра образования и науки Хакасии Елена Конева, на организацию образовательного процесса напрямую будет влиять эпидситуация. Массовые праздничные линейки 1 сентября отменяются.

Конева отметила, что за лето работники образовательных организаций прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции.

Полного локдауна образовательных учреждений и массового ухода на дистанционное обучение не планируется. Если в классе будут выявлены случаи заражения коронавирусом, они будут закрыты на временный карантин.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала 2021 года в Хакасии выявлено 16 174 носителя коронавируса.

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