Оттава, 20 августа, 2021, 14:30 — ИА Регнум. Разработчики игры Guardians of the Galaxy придумали рок-группу Star-Lord и записали целый музыкальный альбом от её лица. Об этом сообщалось на YouTube-канале Game Clips and Tips.

Скриншот с YouTube Guardians of the Galaxy

Альбом получил название Space Rider — песни для него написали и исполнили старший аудиорежиссёр студии Eidos Montreal Стив Щепковский, дизайнер по звуку Йохан Будро и старший творческий руководитель Жан-Франсуа Дюга. По сюжету проекта, Питер Квилл является огромным фанатом Star-Lord и именно в честь этой группы он взял себе псевдоним Звёздный Лорд.

Напомним, что релиз приключенческой игры Guardians of the Galaxy состоится 26 октября 2021 года. Она будет доступна на PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S и Nintendo Switch.