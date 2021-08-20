Минск, , 14:27 — REGNUM «В связи с повреждением кабеля на территории Республики Беларусь, возможны затруднения с доступом в сеть Интернет к ресурсам «российского» сегмента», — сообщил 20 августа белорусский госмонополист РУП «Белтелеком».

Интернет

Госпредприятие является монополистом на доступ к внешнему шлюзу, продавая свои услуги всем остальным операторам. Вместе со спецслужбами «Белтелеком» участвует в блокировке оппозиционных сайтов.

О причинах повреждения кабеля белорусский госмонополист ничего не сообщает. Нет информации и о сроках устранения проблемы.

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