Алжир, 20 августа, 2021, 14:26 — ИА Регнум. Большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков» и спасательное судно «Алтай», которые входят в состав Военно-морского флота (ВМФ) России, встали на якорь на расстоянии 46 км от берегов Алжира. Об этом 20 августа сообщает «Интерфакс».

Brian Burnell Вице-адмирал Кулаков

При этом ранее министерство иностранных дел Испании не разрешило российским военным кораблям стоянку в порту Сеута.

В то же время, испанское министерство обороны не возражало против захода российских кораблей в Сеуту, однако МИД страны затребовал дополнительно информацию об их маршруте и цели плавания, и, не получив от Москвы таковую, отклонил запрос.

Отметим, визиты кораблей ВМФ РФ в порт Сеута стали обычной практикой в период с 2010 по 2016 годы и за это период было произведено около 60 заходов российских военных кораблей всех типов с экипажем более 10 тыс. человек.