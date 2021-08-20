Корабли ВМФ РФ после отказа Испании встали на якорь около берегов Алжира
Алжир, 20 августа, 2021, 14:26 — ИА Регнум. Большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков» и спасательное судно «Алтай», которые входят в состав Военно-морского флота (ВМФ) России, встали на якорь на расстоянии 46 км от берегов Алжира. Об этом 20 августа сообщает «Интерфакс».
При этом ранее министерство иностранных дел Испании не разрешило российским военным кораблям стоянку в порту Сеута.
В то же время, испанское министерство обороны не возражало против захода российских кораблей в Сеуту, однако МИД страны затребовал дополнительно информацию об их маршруте и цели плавания, и, не получив от Москвы таковую, отклонил запрос.
Отметим, визиты кораблей ВМФ РФ в порт Сеута стали обычной практикой в период с 2010 по 2016 годы и за это период было произведено около 60 заходов российских военных кораблей всех типов с экипажем более 10 тыс. человек.