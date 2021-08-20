Санкт-Петербург, 20 августа, 2021, 14:24 — ИА Регнум. Санкт-петербургский «Зенит» предложил вратарю немецкого «Байера» Андрею Лунёву вернуться на правах аренды, но тот отказался. Об этом 20 августа сообщает Telegram-канал «Мутко против».

Андрей Пронин ИА REGNUM Андрей Лунёв

Отмечается, что предложение Лунёву было направлено несколько дней назад, но он отказался и предпочёл остаться в Германии.

Напомним, в летнее межсезонье Лунёв, у которого истёк контракт с «Зенитом», стал игроком «Байера». За санкт-петербургский клуб он выступал с 2017 года.

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