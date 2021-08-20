Оренбург, 20 августа, 2021, 14:22 — ИА Регнум. В Оренбурге в суд направлено уголовное дело о незаконной пересылке наркотиков и покушении на сбыт крупной партии наркотических средств, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Don Hankins Наркотики

По делу проходят три фигуранта. По версии следствия, в 2020 году организатор преступной группы создал в сети Интернет магазин по продаже наркотиков, а также вовлек в преступную деятельность двух знакомых. Злоумышленники планировали сбыть свыше 3,5 кг наркотических средств.

Под видом транспортировки меда группа оформила доставку грузового отправления из Оренбурга в Якутск и передала посылку сотрудникам курьерской службы. Кроме того, через свой магазин злоумышленники намеревались продать более 3,4 кг наркотиков, используя размещение в тайниках