Москва, 20 августа, 2021, 14:22 — ИА Регнум. Безусловно, развитие современных технологий, цифровизация всех сфер, включая работу госорганов и коммерческих компаний, наряду с очевидными плюсами имеет и негативные стороны. В первую очередь, это мошенничество, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт по финансам Московского отделения «Опора России», генеральный директор компании Finhelp Павел Вешаев.

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«При достаточно невысоких затратах и минимальных рисках мошенников (сложность раскрытия таких дел и привлечения преступников к ответственности), организаторы таких схем получают хорошую прибыль.

К решению этой проблемы нужно подходить системно. Важно на уровне законодательной и исполнительной власти создать условия для раскрываемости подобных преступлений.

Также нужно рассмотреть возможности предотвращения или недопущения таких преступлений с сточки зрения технической возможности.

Кроме того, конечно, нужно вести постоянную просветительскую работу с населением, повышая уровень финансово-правовой грамотности людей», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, злоумышленники усовершенствовали схемы обмана жителей России с помощью резервного счета, на который надо переводить деньги, чтобы якобы их спасти.

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