Москва, 20 августа, 2021, 14:20 — ИА Регнум. Если государство возложит на хозяев жилья ответственность за поведение арендаторов, то покупка недвижимости для сдачи в аренду в России может стать нецелесообразной для инвестиций. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на «Агентство инвестиций в недвижимость Москвы».

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Отмечает, что, если вырастет налоговое бремя для арендодателей, вырастут и ставки на аренду. Это может произойти не сразу, а через шесть месяцев или позже.

Кроме того, по данным агентства, значительные изменения ожидают рынок, если арендный бизнес придется зарегистрировать как индивидуальное предпринимательство.

Вместе с тем, считают эксперты, поскольку альтернативы инвестициям в недвижимость нет, рынок жилья сможет подстроиться под новые условия.

Как сообщало ИА REGNUM, уже осенью 2021 года в крупных городах России следует ждать скачка ставки арендной платы за жилье. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил заведующий кафедрой финансовых рынков РЭУ им. Г.В. Плеханова Константин Ордов. Так он прокомментировал новость о том, что в РФ упали доходы арендодателей.

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