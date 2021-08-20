Ереван, 20 августа, 2021, 14:19 — ИА Регнум. В Армении с 25 августа по 25 ноября пройдут учебные военные сборы для резервистов. Об этом сообщает пресс-служба минобороны республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия Армении

В ведомстве отметили, что на сборы должны явиться прапорщики и офицеры запаса. Их будут привлекать для несения боевого дежурства. На время сборов будет выделено 110 транспортных средств.

«Граждане будут считаться военнослужащими в течение всего периода участия в сборах. Они будут пользоваться всеми социальными льготами, предусмотренными для военнослужащих, их гражданская работа будет сохранена», — говорится в сообщении.

В минобороны также отметили, что уклонение об сборов может повлечь уголовную ответственность.

Напомним, 12 мая ВС Азербайджана зашли на территорию Армении в районе Черного озера Сюникской области. В Баку заявили, что это было сделано для «корректировки границы». После этого ситуация на границе обострилась. Обе стороны периодически обвиняют друг друга в обстреле позиций.