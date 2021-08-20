В Ярославле благоустройство парка на Липовой горе вновь под вопросом
Ярославль, 20 августа, 2021, 14:19 — ИА Регнум. В Ярославле единственный участник аукциона на благоустройство Парка Победы на Липовой горе уклонился от заключения муниципального контракта. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на портал госзакупок.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, парк реконструируют по программе Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жильё и городская среда» (и губернаторского проекта «Решаем вместе»!). В 2021 году аукцион выиграло ООО «ГК Маист». Работы в парке практически не велись, в связи с чем контракт с «Маистом» был расторгнут по соглашению сторон. Такой вариант расторжения контракта власти объяснили тем, что нужно быстрее выбрать нового подрядчика.
На новый аукцион заявилась всего одна компания — ООО «Ярстройсервис». Ей как единственному участнику был направлен контракт. Фирма его так и не подписала, протокол разногласий не прислала и была признана уклонившейся от заключения контракта.
Сейчас «Агентство по муниципальному заказу ЖКХ» объявило новый торги. Срок реализации проекта вновь увеличен. Теперь сдать благоустройство планируется 1 декабря. Если, конечно, найдутся желающие принять участие в новом аукционе.