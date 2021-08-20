Ярославль, 20 августа, 2021, 14:19 — ИА Регнум. В Ярославле единственный участник аукциона на благоустройство Парка Победы на Липовой горе уклонился от заключения муниципального контракта. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на портал госзакупок.

Артур Ефремов Работы в Парке Победы в Ярославле

Как ранее сообщало ИА REGNUM, парк реконструируют по программе Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жильё и городская среда» (и губернаторского проекта «Решаем вместе»!). В 2021 году аукцион выиграло ООО «ГК Маист». Работы в парке практически не велись, в связи с чем контракт с «Маистом» был расторгнут по соглашению сторон. Такой вариант расторжения контракта власти объяснили тем, что нужно быстрее выбрать нового подрядчика.

На новый аукцион заявилась всего одна компания — ООО «Ярстройсервис». Ей как единственному участнику был направлен контракт. Фирма его так и не подписала, протокол разногласий не прислала и была признана уклонившейся от заключения контракта.

Сейчас «Агентство по муниципальному заказу ЖКХ» объявило новый торги. Срок реализации проекта вновь увеличен. Теперь сдать благоустройство планируется 1 декабря. Если, конечно, найдутся желающие принять участие в новом аукционе.