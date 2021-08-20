Киев, , 14:33 — REGNUM Война в Крыму могла обернуться утратой всей Украины. Об этом заявил генерал ВСУ Игорь Гордийчук в интервью изданию «Левый берег».

ВСУ Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По его словам, в 2014 году у пришедшего к власти путём переворота киевского режима не было «идеологически подготовленных» боевиков.

«Идеологически против России мы не могли бы собрать даже один батальон. Многие офицеры просто не были готовы стрелять в русских. В 2014 году «проукраинских» офицеров был десяток», — рассказал Гордийчук.

Он отметил, что многим младшим офицерам ВСУ было вообще всё равно где служить — на Украине или в России.

Напомним, в 2014 году в Киеве произошёл государственный переворот. Опасаясь «поездов дружбы» из захваченной националистами столицы Украины, население Крыма сформировало силы самообороны. Благодаря этому был проведён референдум о самоопределении полуострова. Подавляющее большинство участников волеизъявления поддержали идею воссоединения с Россией.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее командующий сухопутных войск ВСУ заявил, что в случае нападения России, её войскам будут противостоять несколько сотен тысяч «подготовленных ветеранов».

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