Воронеж, 20 августа, 2021, 14:16 — ИА Регнум. Возместить ущерб в размере 6 млн 967 тыс. рублей, причиненный Воронежскому водохранилищу, обязал ООО «Левобережные очистные сооружения» 19-й Арбитражный апелляционный суд. Об этом сообщили в Центрально-Черноземном межрегиональном управлении Федеральной службы по надзору в сфере природопользования 20 августа.

Управление по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области Левобережные очистные сооружения

Сброс сточных вод в Воронежское водохранилище с превышением допустимых концентраций вредных веществ было выявлено инспекторами Росприроднадзора в ноябре 2018 года. Специалисты обнаружили превышение показателей по сульфат-иону, по окисляемости бихроматной химического потребления кислорода, по аммоний-иону, по фосфат-иону, по железу общему, а также по ряду других веществ.

Размер вреда, причиненного в результате действий ООО «ЛОС» Воронежскому водохранилищу, оценили в 7 млн рублей, предприятию направили претензию для возмещения причиненного вреда в добровольном порядке. Руководство «ЛОС» на претензию не отреагировало, и надзорное ведомство обратилось с иском в суд.

3 марта 2021 года Арбитражный суд Воронежской области принял решение «взыскать с ООО «Левобережные очистные сооружения» в пользу Центрально-Черноземного межрегионального Управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования 6 967 418 рублей. ООО «ЛОС» обжаловало решение, однако 19-й Арбитражный апелляционный суд отказал ООО «ЛОС» в удовлетворении жалобы и оставил решение суда первой инстанции без изменения.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 августа правоохранительные органы сообщили о задержании гендиректора ООО «ЛОС» по подозрению в мошенничестве на сумму в два миллиона рублей при транспортировке и приеме на очистку сточных вод. Уголовное дело возбуждено по части 4 статьи 159 УК РФ — «Мошенничество», санкция статьи предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы.

К «ЛОС» были претензии со стороны жителей Воронежа, властей, надзорных органов из-за невыносимого запаха фекалий, который были вынуждены терпеть горожане с 2018 года.