Томск, 20 августа, 2021, 14:16 — ИА Регнум. В Томской области новый учебный год для студентов очной формы обучения по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры начнётся в смешанном формате. Об этом ИА REGNUM сообщили в областной администрации.

Илья Борило ИА Красная Весна Томский государственный университет

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20 августа томский консорциум научно-образовательных и научных организаций подвёл итоги подготовки к новому учебному году. В том числе было принято решение о начале учебного года для студентов в смешанном формате. Поточные лекции будут читаться дистанционно, а практические и лабораторные занятия будут проходить очно.

Что касается иностранных студентов, их допустят к обучению только после получения отрицательных результатов ПЦР-тестов. Они должны сдать тест не ранее чем за три дня до прибытия в Россию и в течение трёх дней после приезда в Томскую область. До получения результата студенты-иностранцы будут находиться в университетских обсерваторах.

Как сообщало ИА REGNUM, томские университеты организуют заезды иногородних студентов в несколько волн.

Томский губернатор Сергей Жвачкин отметил, что вакцинация от коронавируса не должна быть принудительной, но все желающие должны иметь возможность поставить прививку.