Мадрид, 20 августа, 2021, 14:16 — ИА Регнум. Испанский теннисист Рафаэль Надаль принял решение досрочно завершить сезон из-за травмы. Об этом 20 августа он написал в Twitter.

Mohammad Hassansadeh Рафаэль Надаль

«Вынужден сообщить, что, к сожалению, должен закончить сезон 2021 года. Честно говоря, я уже год страдаю из-за ноги, и мне нужно время на восстановление», — написал Надаль.

Он добавил, что вместе с командой принял решение и изучить характер травмы и выбрать правильный курс лечения.

Таким образом, Надаль пропустит четвёртый турнир Большого шлема — Открытый чемпионат США (US Open).

Напомним, ранее 35-летний теннисист пропустил Уимблдон и Олимпийские игры.