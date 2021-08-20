Екатеринбург, 20 августа, 2021, 14:28 — ИА Регнум. Автомобильный завод «Урал» представит на предстоящем военно-техническом форуме «Армия-2021» две новые грузовые машины. Об этом сообщает Mil.Press.

Vitaly V. Kuzmin Грузовик «Урал»

Форум пройдет в «Парке Патриот» в Подмосковье с 22 по 28 августа. «Урал» готовится представить концептуальную версию легкого автомобиля многоцелевого назначения с колесной формулой 4×4.

Модель спроектирована по модульному принципу и может оснащаться различными силовыми установками. Кроме того, предусмотрены различные варианты трансмиссии, в том числе и АКПП. Допустимая максимальная масса составляет не более 10,2 тонны.

Машина может перевозить грузы весом до четырех тонн. По словам автопроизводителей, модель придет на смену снятых с производства «ГАЗ-66». Отличительная особенность модели заключается в возможности комплектовать автомобиль различными типами кабин.

Ещё одна новинка — это «Витязь-2» («Урал-432 009−73») с колесной формулой 6×6. В отличие от одноименной модели данный автомобиль допускает установку различных функциональных модулей на бортовой платформе.

Он предназначен для перевозки пассажиров и грузов, а также их защиты от многих поражающих факторов. Вместимость пассажирского отсека составляет 16 человек.

Ранее компания «Ками Моторс» представила в Киргизии грузовик Kami Nimble, оснащенный полностью электрической силовой установкой.

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