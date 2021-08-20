Москва, 20 августа, 2021, 15:01 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский демонстрирует неадекватное поведение на публике. Об этом 20 августа заявил военный эксперт Игорь Коротченко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Зеленский

Участник ток-шоу высказал мнение, что причиной этому может быть употребление украинским лидером запрещенных психотропных препаратов. Что касается украинцев, то им должно быть стыдно за такого главу государства, убежден эксперт.

«Ощущение, что Зеленский находится под влиянием наркотиков. Человек явно неадекватен. Мимика лица, выражение, жесты, речь, поток сознания незамутненного. Это национальны позор. Любой украинец, который смотрит на такого президента, наверное, испытывает чувство стыда», — сказал Коротченко.