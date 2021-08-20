Минск, , 14:12 — REGNUM Запад продолжает «закулисную войну» против Белоруссии. Об этом 20 августа заявил Александр Лукашенко 20 августа при награждении силовиков. Как сообщает президентская пресс-служба, награды Лукашенко вручил награды 28 представителям КГБ, МВД, госсекретариата Совбеза и даже Госпогранкомитета, превратившего государственную границу в проходной двор для нелегальных мигрантов в Евросоюз. Выступая перед офицерами, Лукашенко снова обратился к военной риторике.

Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

«Уважаемые друзья, я сегодня могу лично поблагодарить вас за службу. Сказать спасибо за то, что вы сделали за последний год для нашей страны. Показав высокий профессионализм, вы не дрогнули в минуту опасности. Вы выстояли. Как наши деды в победном 1945-м. Говорю это без лишнего пафоса», — сказал он.

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Лукашенко отметил также: «Как всегда говорят, большое видится на расстоянии. Пройдет еще немного времени, и вы, кто не осознал, четко осознаете, что мы совершили в прошлом году. И особенно все то, что вы сделали после тех событий. Это более тонкая, аккуратная, но не менее опасная и совершенная работа».

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"При этом скрытая закулисная война против Белоруссии со стороны так называемого коллективного Запада никогда не прекращалась и не прекратится. Вы это знаете не хуже меня, потому что полностью вовлечены в события, которые происходят после августовских-сентябрьских событий прошлого года. Нам казалось: ну все — победили, дальше будет спокойно. А нет, ничего подобного», — добавил Лукашенко.

Ранее он предлагал жертвам государственного терроризма «перевернуть страницу» 2020 года, забыть о массовых и жестоких политических репрессиях, убийствах, пытках и дискриминации противников бессменного правления Лукашенко. В ответ на обвинения оппозиции западных политиков в применении официальным Минском фашистских методов Лукашенко назвал их фашистами и нацистами, которые якобы устроили ремейк Великой Отечественной войны, которую Лукашенко считает «не нашей».

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