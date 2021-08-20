Элиста, , 14:12 — REGNUM В Калмыкию с рабочей поездкой прибыл министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Глава федерального ведомства в первую очередь посетит детскую поликлинику-долгострой, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы республики 20 августа.

Новая детская поликлиника Gubernator.ivanovoobl.ru

«Главный объект посещения — новая и современная детская поликлиника в Элисте. Это объект принципиально нового уровня для Калмыкии, который имеет огромное значение для модернизации первичного звена здравоохранения региона», — уточнили в пресс-службе.

Также запланировано посещение нескольких объектов здравоохранения, включая ковидный госпиталь. В рамках рабочего совещания будут подняты актуальные вопросы.

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