Элиста, 20 августа, 2021, 14:12 — ИА Регнум. В Калмыкию с рабочей поездкой прибыл министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Глава федерального ведомства в первую очередь посетит детскую поликлинику-долгострой, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы республики 20 августа.

Gubernator.ivanovoobl.ru Новая детская поликлиника

«Главный объект посещения — новая и современная детская поликлиника в Элисте. Это объект принципиально нового уровня для Калмыкии, который имеет огромное значение для модернизации первичного звена здравоохранения региона», — уточнили в пресс-службе.

Также запланировано посещение нескольких объектов здравоохранения, включая ковидный госпиталь. В рамках рабочего совещания будут подняты актуальные вопросы.