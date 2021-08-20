Джакарта, 20 августа 2021, 14:08 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что ключом к экономическому росту является сокращение случаев заражения коронавирусом, сообщает Kompas.
Рост экономики, по словам президента, произойдет во втором квартале 2021 года.
«Ключом к экономическому росту является сокращение случаев COVID-19», — заявил глава государства.
Президент напомнил, что развитие коронавируса трудно предсказать. Джоко Видодо попросил всех глав регионов сохранять бдительность в отношении увеличения числа случаев заражения коронавирусом.
Как сообщало ИА REGNUM, полную вакцинацию против коронавируса в Индонезии прошли 30 753 137 человек.
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