Тюмень, 20 августа, 2021, 14:07 — ИА Регнум. Житель Тюмени за комментарии в социальных сетях обвиняется в призывах к осуществлению экстремистской деятельности. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ РФ по Курганской области.

Procspb.ru Нет экстремизму

Установлено, что 34-летний тюменец в открытой группе «Типичная Тюмень» соцсети «ВКонтакте» и паблике «Kurgan45» соцсети Instagram публиковал высказывания, призывающие к осуществлению насильственных действий в отношении всех сотрудников ФСИН, ОМОНа, судебных приставов.

По факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 280 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности»).