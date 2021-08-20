Москва, 20 августа, 2021, 14:07 — ИА Регнум. Основная причина снижения цен на туры в Доминикану — рыночная, заявила корреспонденту ИА REGNUM профессор кафедры индустрии гостеприимства, туризма и спорта РЭУ им. Г.В. Плеханова Наталия Зайцева.

Doodybutch Вид на аэропорт Пунта-Каны. Доминикана

«Оказалось много предложений при сравнительно невысоком спросе (часть туристов уже провели отпуск на российских курортах, часть — по-прежнему опасается в условиях пандемии выезжать за рубеж).

Гостиницы и другие предприятия, получающие доход от туристов, во всем мире пострадали от локдауна и ограничений, введенных в связи с распространением пандемии коронавируса.

Поэтому снижение цен на путевки — это один из широко используемых способов привлечения внимания потребителей, особенно в условиях высокая конкуренции стран, заинтересованных в привлечении туристов, путешествующих по направлению «пляжный туризм».

Еще одним специфическим инструментом привлечения туристов в условиях пандемии становится введение принимающим государством ясных и понятных условий въезда туристов, снижение или отмена части требований по предоставлению различных справок и прохождению тестирования на наличие коронавируса.

Скорее всего, основной спрос на туры в Доминиканскую Республику будет со стороны тех россиян, которые либо ранее уже был в этой стране, либо готовы побывать в новой стране и попробовать что-то новое.

Более консервативные туристы, неоднократно отдыхавшие в Турции видимо всё-ткаи останутся верны этой стране, даже если будет некоторый рост цен на путевки в эту страну», —. считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным АТОР, стоимость туров в Доминиканскую Республику снизилась на 40−60%, до уровня цен на поездку в Турцию или Египет.

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