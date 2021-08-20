Владикавказ, 20 августа, 2021, 14:04 — ИА Регнум. В Северной Осетии выявлено преступление в сфере энергетического комплекса. Группа приезжих бизнесменов похитила электроэнергию на 26,5 млн рублей, организовав деятельность двух подпольных майнинг-ферм. Факт хищения пресекли сотрудники УЭБиПК МВД, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Криптовалюта

В преступную группу были вовлечены директор энерготранспортной компании, индивидуальный предприниматель из Москвы и руководитель фирмы по продаже производственного электротехнического оборудования из Тамбовской области. Они установили одну ферму на территории бывшего предприятия в поселке Мизур Алагирского района, а другую — на территории бывшего бетонного завода в поселке Бурон.

Подключившись без договоров электроснабжения к электросети, злоумышленники производили криптовалюту, похищая электроэнергию.

Как сообщало ИА REGNUM, всего с начала 2021 года в Северной Осетии было пресечено три факта хищения электроэнергии майнинг-фермами.

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