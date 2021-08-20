Воронеж, , 14:03 — REGNUM В Воронежской области суд подтвердил решение областной избирательной комиссии об отказе в регистрации двум кандидатам для участия в выборах в Госдуму РФ. Об этом сообщили 20 августа в облизбиркоме.

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Воронежский облсуд 16 августа рассмотрел административное дело по административному исковому заявлению Павла Сычёва («Яблоко») к воронежскому облизбиркому. Он требовал признать незаконным решение об отказе в регистрации его в качестве кандидата в депутаты Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва по одномандатному избирательному округу Воронежская область — Аннинский одномандатный избирательный округ № 89. Суд отказал в удовлетворении иска.

Также 19 августа облсуд рассмотрел дело по административному иску к избирательной комиссии Воронежской области Александр Жильцова (самовыдвижение), который обжаловал отказ в регистрации его кандидатом в депутаты Госдумы по одномандатному избирательному округу Воронежская область — Воронежский одномандатный избирательный округ № 87. Облсуд также отказал истцу в удовлетворении требований.

Как сообщало ИА REGNUM, всего Воронежский облизбирком зарегистрировал 32 кандидатов из 35, ранее выдвинутых. По четырём одномандатным округам зарегистрированы кандидаты, выдвинутые девятью политическими партиями — девятью политическими партиями — «Единая Россия», «Коммунистическая партия Российской Федерации», «Коммунисты России», «Либерально-демократическая партия России», «Новые люди», «Родина», «Российская экологическая партия «Зелёные», «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» и «Яблоко».