Акбулак, Оренбургская область, 20 августа, 2021, 14:00 — ИА Регнум. В Оренбургской области замглавы Акбулакского района отправлен под домашний арест. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Оренбургского областного суда, в ходе рассмотрения апелляции 20 августа мера пресечения изменена.

Дарья Антонова ИА REGNUM Взятка

Ранее суд первой инстанции назначил чиновнику меру пресечения в виде запрета определенных действий. Прокуратура просила отправить замглавы райадминистрации под стражу, поэтому вердикт ведомство не устроил, и была подана апелляция. Оренбургский областной суд ужесточил наказание до домашнего ареста.

Добавим, чиновника обвиняют в коррупционном преступлении. По версии следствия, за взятку в 50 тыс. рублей замглавы района согласился не проводить проверку на муниципальном предприятии.