Кишинёв, , 13:58 — REGNUM Ответственными ведомствами за возврат $1 млрд, похищенного из Молдавии, являются Генпрокуратура республики и Национальный антикоррупционный центр, говорится в постановлении парламента страны, принятом 20 августа. Трансляцию из зала заседания вела пресс-служба законодательного органа.

Парламент Молдавии Serhiodudnic

За принятие постановления проголосовали 57 депутатов из 101. Действия прокуратуры по расследованию дела о «краже миллиарда» признаны неудовлетворительными.

«Большая проблема пока, к сожалению: слабые институты власти. Если бы они выполняли работу вовремя, то мы бы не пришли к этому. Они очень долго были парализованы коррупцией», — заявил перед голосованием спикер парламента Игорь Гросу.

На исправление ситуации депутаты дали 30 дней. За это время в Генпрокуратуре должны разработать эффективный механизм по возвращению похищенных средств. Также от ведомства потребовали представить анализ причин отсутствия результатов.

Напомним, в 2014 году из трёх молдавских банков был выведен $1 млрд. Следствие по делу продолжается.

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