Перемышль, Калужская область, 20 августа, 2021, 14:02 — ИА Регнум. Калужской межрайонной природоохранной прокуратурой по результатам проверки, проведенной по обращению жительницы деревни Щепихино Перемышльского района, установлены грубые нарушения природоохранного законодательства при обращении с отходами животноводства. Об этом 20 августа сообщили корреспонденту ИА REGNUM в надзорном ведомстве.

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Прокурорской проверкой было установлено, что животноводческим предприятием в водоохраной зоне и прибрежной защитной полосе реки Столбянки, посредством рукава высокого давления, допускался слив жидких отходов жизнедеятельности крупного рогатого скота. Одновременно, в результате аварии и разрыва рукава произошел разлив отходов животноводства на земельные участки. В целях устранения выявленных нарушений, прокуратурой в отношении руководителя предприятия инициировано возбуждение дел об административных правонарушениях.

В настоящее время предприятием демонтирован рукав высокого давления, незаконное размещение отходов животноводства на земельных участках прекращено. Виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.