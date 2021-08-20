Ярославль, 20 августа, 2021, 13:55 — ИА Регнум. В Ярославской области за неделю снизилось количество выявленных случаев коронавируса. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на федеральный оперштаб.

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13 августа в Ярославской области выявили 201 случай заражения новой коронавирусной инфекцией, после чего количество положительных ПЦР-тестов пошло на спад. На 20 августа выявлен 191 заражённый за сутки.

Снижается и число госпитализированных. Как сообщает региональный оперштаб, сейчас занято 1466 койки для больных COVID-19. В начале августа в больницах находились 1617 пациентов.

Всего с начала пандемии было выявлено 53 тысячи 669 заражённых, из которых 45 тысяч 870 выздоровели и 954 погибли.

В регионе активно продолжается кампания по вакцинации — 20 августа стало известно, что больницы региона начали переходить на новый режим работы и принимать людей, желающих получить прививку от коронавируса, без предварительной записи.