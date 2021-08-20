Киев, , 14:02 — REGNUM В случае «российского вторжения» Украина может бросить в бой несколько сотен тысяч подготовленных «ветеранов». Об этом заявил командующий сухопутных войск ВСУ Александр Сырский в интервью информационному агентству «Укринформ».

Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По его словам, тактика Украины состоит в том, что Россия должна получить от «захвата» страны гораздо больше урона, чем пользы.

«Хочу заверить, что в случае вооружённой агрессии против нашей страны сухопутные войска [Украины] способны обеспечить развёртывание на угрожаемых направлениях для сдерживания врага и нанесение ему непоправимого ущерба», — подчеркнул Сырский.

Военный чиновник добавил, что против российских войск Украина способна выставить несколько сотен тысяч «подготовленных и мотивированных… ветеранов российско-украинской войны».

Напомним, с 2014 года власти Украины отрицают гражданский характер войны в Донбассе, а также свою ответственность за её начало. Украинские чиновники пытаются убедить окружающих в том, что на Украину якобы внезапно «напала» Россия, причём сделала это без применения собственных вооружённых сил — никаких доказательств наличия регулярных частей российской армии на территории Украины нет. В зависимости от ситуации, представители Киева говорят, что Россия уже «напала» или что «вот-вот нападёт».

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в своём интервью назвал Украину «странным государством», которое не готово ни к каким вызовам, однако якобы может на них отвечать.

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