Мюнхен, Германия, 20 августа, 2021, 13:53 — ИА Регнум. Женская сборная России по баскетболу сыграет с командами Черногории, Дании и Австрии в отборочном турнире чемпионата Европы 2023 года. Жеребьёвка прошла 20 августа.

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Сборная России попала в группу F. Отборочный турнир будет проходить с ноября 2021 по февраль 2023 года.

В финальную часть выйдут 10 сборных, которые станут победителями в своих группах, а также четыре лучшие команды среди тех, которые займут вторые места.

Женский чемпионат Европы по баскетболу пройдёт в Словении и Израиле в 2023 году.