Ла-Пас, 20 августа, 2021, 14:01 — ИА Регнум. В Сети представлены фотографии российского внедорожника Lada Niva Travel, который преодолевает пересеченную месть в Боливии. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на Lada Niva Documentary.

Vk.com / ladanivadoc Lada Niva Travel

На снимках также видны горы южноамериканской страны. Кроме того, сообщается, что первые модели Lada Niva Travel клиенты стали получать еще в начале лета текущего года.

Стоимость Lada Niva Travel на авторынке Боливии составляет от 21 900 долларов (около 1,62 млн рублей).

Машина комплектуется 1,7-литровым «атмосферником» производительностью 80 л. с., который идёт в паре с пятиступенчатой «механикой». У модели предусмотрены система полного привода, раздаточная коробка с понижающей передачей и блокировка межосевого дифференциала.

Также в Боливии продаются и другие модели Lada. Например, Niva Legend, Vesta, Granta и Largus.

Напомним, АвтоВАЗ готовит к дебюту усиленную версию модели Lada Granta. Это будет полурамный грузовик «ВИС-2349 Гранта».

Читайте также: Минпромторг РФ прорабатывает вопрос с поставками электроники на АвтоВАЗ