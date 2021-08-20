Туапсе, Краснодарский край, 20 августа, 2021, 13:50 — ИА Регнум. Сильный залповый дождь в сопровождении ветра прошёл на территории Туапсе Краснодарского края в ночь с 19 на 20 августа, сообщили в региональном оперативном штабе.

Sochi.ru Наводнение в Сочи

Следите за развитием событий в трансляции: «Наводнения, пожары, землетрясения: мир во власти стихии — все новости»

«Выпало 55,6 мм осадков. Сегодня в городе ведутся работы по уборке с улиц наносов. По информации руководителя МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» Алексея Кротова, критических отметок уровень воды в реке Туапсе не достиг. Подтопленные территории отсутствуют, пострадавших нет», — уточнили в штабе.

Уровень воды в реках остается на контроле оперативного штаба.

Как сообщало ИА, 20 августа из-за сильных ливней перекрывалось движение по нескольким участкам трасс в Краснодарском крае. В Крымском районе введен режим ЧС, подтоплено 20 домов. Жителей попросили быть готовыми к эвакуации.