Томск, 20 августа, 2021, 13:50 — ИА Регнум. За последние сутки в Томской области выявлено 113 носителей коронавируса, сообщили ИА REGNUM 20 августа в оперативном штабе региона.

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За всё время в Томской области коронавирус выявлен у 39 605 человек. Список выздоровевших за сутки пополнился 53 фамилиями. Общее число выздоровевших в регионе — 34 308 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 августа в Томской области выявили 115 носителей коронавируса, выздоровели 49 человек.