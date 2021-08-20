Москва, 20 августа, 2021, 13:50 — ИА Регнум. Скорее всего, на повестке дня переговоров уходящего канцлера ФРГ Ангелы Меркель с президентом России Владимиром Путиным, кроме текущей ситуации в Афганистане, а также (обязательно) Украины и (возможно) Белоруссии, будет «Северный поток — 2» и поставки российского газа в Европу, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

Kremlin.ru Владимир Путин и Ангела Меркель

«Немецкая пресса в преддверии официального визита Меркель в Россию уже ноет на тему прав человека. Однако в Европе демократия заканчивается там, где начинается газ.

Цены на газ на европейских биржах в середине августа достигли уже $585 за тысячу кубометров, чего не было в прошлые годы, ведь летом европейские страны традиционно закупали меньшие объёмы газа, чем зимой, и потребляли в основном газ из хранилищ.

Так что европейские потребители без преувеличения ждут с нетерпением ввода в эксплуатацию «Северного потока — 2», который позволит увеличить предложение газа на европейском рынке и снизить цены.

А европейские биржевые спекулянты используют любой появившийся в околобиржевых кругах слух о том, что «Северный поток — 2» вот-вот будет введён в эксплуатацию, чтобы снизить цены на газовые фьючерсы хотя бы краткосрочно.

Наиболее громким из таких слухов стала запущенная кем-то в СМИ информация о том, что якобы Меркель и Путин во время визита канцлера ФРГ в Россию совместно запустят в эксплуатацию «Северный поток — 2» (по аналогии с тем, как Путин и его китайский коллега Си Цзиньпин вводили в эксплуатацию газопровод «Сила Сибири»). Но слух бы быстро опровергнут, а снизившиеся ненадолго цены на газ снова начали расти.

Тем не менее, несмотря на то, что существенных препятствий для ввода в эксплуатацию «Северного потока — 2» уже не осталось, России ещё рано почивать на лаврах.

Ведь третья газовая директива ЕС ограничивает эксплуатацию газопроводов на территории Евросоюза одним поставщиком и требует, чтобы поставщиков, которые прокачивают газ по находящимся на европейской территории газопроводам, было как минимум два.

Кроме того, пока неясно, кто придёт на смену Ангеле Меркель. Скорее всего, это будет нынешний лидер партии ХДС/ХСС Армин Лашет, но пока неясно, войдёт ли в коалиционное правительство партия «зелёных», выступающая категорически против ввода «Северного потока — 2» в эксплуатацию.

Если «зелёные» войдут в правительство Германии, принципиально они ничего изменить не смогут, так как не получат на выборах большинства мест в бундестаге. Однако попытаться затянуть или максимально усложнить процедуру ввода «Северного потока — 2» в эксплуатацию они теоретически способны», — высказала свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, последний визит в качестве канцлера Германии совершит Ангела Меркель для переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным в Москву 20 августа.

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