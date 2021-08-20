Москва, 20 августа, 2021, 13:49 — ИА Регнум. В ходе валютных торгов на Московской бирже курс евро по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 0,48% и составил 87,05 рубля. Это 20 августа следует из данных торговой площадки на 13:11 мск.

geralt Евро

При этом по состоянию на 13:20 мск за европейскую валюты давали 86,99 рубля, а в пиковых значениях цена евро составляла 87,04 рубля.

Последний раз курс евро доходил до такой отметки 2 августа нынешнего года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что сегодня, 20 августа, российская валюта на утренних торгах демонстрирует негативную динамику, снижаясь на 0,3% и оставляя все дальше позади, важный уровень в 74,10 за доллар США, который сдерживал падение рубля к отметке в 75,00.