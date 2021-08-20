Москва, 20 августа, 2021, 14:06 — ИА Регнум. Следственный комитет РФ сообщил о задержании еще двух граждан по резонансному уголовному делу о совершении ритуальных убийств в Ленинградской области и Карелии, а также о незаконном обороте наркотиков, к которому причастны фигуранты этого дела.

Фелисьен Ропс. Сатана сеющий плевелы (фрагмент). 1882

Напомним, ранее по этому делу были задержаны жители Подмосковья Ольга Большакова и Андрей Трегубенко. Молодые люди, считающие себя сатанистами, оказались причастны к проведению ритуалов с человеческими жертвоприношениями. Их жертвами стали молодые москвичка и петербуржец.

По данным следствия, в 2016 году Трегубенко в лесном массиве на территории Республики Карелия, желая «принести в жертву» свою знакомую, ударил женщину ножом, в результате чего она скончалась на месте происшествия. В рамках расследования была установлена причастность Большаковой и Трегубенко к совершению еще одного ритуального убийства на территории Ленинградской области. Причем, у пары сатанистов нашлись сообщники.

Установлено, что в 2016 году с целью религиозного убийства обвиняемые вступили в преступный сговор с Александром Перевозчиковым-Хмурым и Татьяной Перевозчиковой-Хмурой и подыскали мужчину, который стал их новой жертвой. В лесном массиве вблизи станции Приозерск Ленинградской области соучастники избили мужчину, а затем зарезали с помощью ножа. В июле 2021 года года следователи и криминалисты центрального аппарата СК России обнаружили в земле останки погибшего и предметы одежды, по описанию сходные с принадлежавшими потерпевшему.

«Татьяна и Александр Перевозчиковы-Хмурые задержаны, им предъявлено обвинение в совершении убийства. Следствие ходатайствует перед судом об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу. По решению суда, основанному на ходатайстве следователя СК России, Большакова и Трегубенко были заключены под стражу ранее», — говорится в опубликованном 20 августа сообщении СК России.

При обыске по месту жительства Трегубенко и Большаковой в городе Балашихе Московской области были обнаружены и изъяты наркотические средства в крупном размере: соучастники расфасовывали их и хранили в целях последующего незаконного сбыта. Уголовные дела об убийствах и наркоторговле соединены в одно производство.

«Действиям всех соучастников будет дана правовая оценка согласно степени и роли участия каждого в совершении преступлений», — заявила официальный представитель СК России Светлана Петренко.