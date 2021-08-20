Красноярск, 20 августа, 2021, 13:43 — ИА Регнум. По состоянию на 20 августа в Красноярском крае прививку от коронавируса сделали 737 403 человека. Об этом ИА REGNUM сообщили в краевом оперштабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

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Как уточнили в оперштабе, оба компонента вакцины от COVID-19 на сегодняшний день получили 601 166 жителей региона.

За весь период пандемии в Красноярском крае проведено 3 428 763 теста на коронавирус (+8769 за последние сутки).

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 20 августа в регионе выявлено 100 206 носителей коронавируса, выздоровели 86 390 человек, скончались 4919 ковид-пациентов.